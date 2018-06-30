إيقاف رؤساء بلديات في قضايا فساد
أوقفت الجهات الأمنية، اليوم السبت، بعض رؤساء البلديات عن العمل؛ بسبب اتهامات متعلقة بشبهات في قضايا فساد.
وأوضحت مصادر أنه تم إسناد مهام العمل في البلديات إلى قيادات من الصف الثاني حتى إعلان نتائج التحقيقات مع الرؤساء المتهمين.
كما أشارت المصادر إلى ان اتهامات الفساد الموجهه لرؤساء البلديات تنوعت بين تجاوزات إدارية وأخرى مالية حيال عقود مشروعات بلدية وإسناد مشروعات لشركات متعثرة واتخاذ قرارات تخالف الأنظمة.
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 2 ساعتين
خبر جميل 😊
ماجد[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه. لله ينصرهم. يارب روساء . البلديات. سرقوا. الأرضي. وكل شي
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب تشيكون على كل البلديات
بلدنا في خير لولا الفساد وهو قله ولله الحمد
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1477 ] نشر منذ 38 دقيقة
بعهد بن سلمان لا للفساد….
كفوا ونريد ان نسمع المزيد