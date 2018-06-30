إيقاف رؤساء بلديات في قضايا فساد

الرياض(صدى):

أوقفت الجهات الأمنية، اليوم السبت، بعض رؤساء البلديات عن العمل؛ بسبب اتهامات متعلقة بشبهات في قضايا فساد.

وأوضحت مصادر أنه تم إسناد مهام العمل في البلديات إلى قيادات من الصف الثاني حتى إعلان نتائج التحقيقات مع الرؤساء المتهمين.

كما أشارت المصادر إلى ان اتهامات الفساد الموجهه لرؤساء البلديات تنوعت بين تجاوزات إدارية وأخرى مالية حيال عقود مشروعات بلدية وإسناد مشروعات لشركات متعثرة واتخاذ قرارات تخالف الأنظمة.