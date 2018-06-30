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إيقاف رؤساء بلديات في قضايا فساد

إيقاف رؤساء بلديات في قضايا فساد
الرياض(صدى):

أوقفت الجهات الأمنية، اليوم السبت، بعض رؤساء البلديات عن العمل؛ بسبب اتهامات متعلقة بشبهات في قضايا فساد.

وأوضحت مصادر أنه تم إسناد مهام العمل في البلديات إلى قيادات من الصف الثاني حتى إعلان نتائج التحقيقات مع الرؤساء المتهمين.

كما أشارت المصادر إلى ان اتهامات الفساد الموجهه لرؤساء البلديات تنوعت بين تجاوزات إدارية وأخرى مالية حيال عقود مشروعات بلدية وإسناد مشروعات لشركات متعثرة واتخاذ قرارات تخالف الأنظمة.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 2 ساعتين

خبر جميل 😊

[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايه. لله ينصرهم. يارب روساء . البلديات. سرقوا. الأرضي. وكل شي

[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 2 ساعتين

يارب تشيكون على كل البلديات
بلدنا في خير لولا الفساد وهو قله ولله الحمد

[ عدد التعليقات: 1477 ] نشر منذ 38 دقيقة

بعهد بن سلمان لا للفساد….
كفوا ونريد ان نسمع المزيد

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