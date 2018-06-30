لافته غريبة لمسن ينام على كورنيش عين المريسة

بيروت(صدى):

افترش رجل أحد المقاعد على كورنيش عين المريسة في العاصمة اللبنانية بيروت، معلقًا لافته لفتت نظر المارة في الشوارع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الرجل النائم على أحد مقاعد الكورنيش رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمساعدته في استعادة جواز سفره الألماني، ماضيًا اسمه في آخر اللافته.

وكتب الرجل المدعو علي محمد ماروني ” أطلب المساعدة من دولة الرئيس نبيه بري. أطلب المساعدة من السفارة الألمانية باسترجاع الباسبور الألماني وتحصيل حقي. علي محمد ماروني أرنون ” .

يُذكر أن الناشط محمد زرقط، هو من رفع معاناة هذا الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي لتوصيل صوته إلى المسؤولين، موضحًا أنا المرة الأولى التي يصادف فيها هذا الرجل.