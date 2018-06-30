بالصور.. رحلة قطار الحرمين السريع بين مكة والمدينة

نايف السالم(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لمشروع قطار الحرمين السريع، أنه تم خدمة ضيوف قطار الحرمين في رحلة أمس الجمعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطة المدينة الاقتصادية برابغ.

وقال حساب المشروع على ” تويتر ” : ” بفضل الله، تشرفنا اليوم بخدمة ضيوف قطار الحرمين في رحلة الجمعة ١٥ شوال بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطتنا في المدينة الاقتصادية بـرابغ ” .

وأَضاف ” ونفخر بثقة هذا الحشد الكبير من ضيوفنا، مؤكدين اعتزازنا برفقتهم على متن قطار الحرمين السريع، ومتطلعون لمنحنا فخر رفقتكم قريبًا ” .

وكانت انطلقت رحلات قطار الحرمين، يوم الخميس ١٤ شوال ١٤٣٩هـ، بين مكة المكرمة و المدينة المنورة، مرورًا بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

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