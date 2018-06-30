بالصور.. رحلة قطار الحرمين السريع بين مكة والمدينة
أعلن الحساب الرسمي لمشروع قطار الحرمين السريع، أنه تم خدمة ضيوف قطار الحرمين في رحلة أمس الجمعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطة المدينة الاقتصادية برابغ.
وقال حساب المشروع على ” تويتر ” : ” بفضل الله، تشرفنا اليوم بخدمة ضيوف قطار الحرمين في رحلة الجمعة ١٥ شوال بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطتنا في المدينة الاقتصادية بـرابغ ” .
وأَضاف ” ونفخر بثقة هذا الحشد الكبير من ضيوفنا، مؤكدين اعتزازنا برفقتهم على متن قطار الحرمين السريع، ومتطلعون لمنحنا فخر رفقتكم قريبًا ” .
وكانت انطلقت رحلات قطار الحرمين، يوم الخميس ١٤ شوال ١٤٣٩هـ، بين مكة المكرمة و المدينة المنورة، مرورًا بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.
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طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 1 ساعة
من المؤسف جدا ان يكون حافلات نقل المعتمرين إلى الحرم باجرة كما يحدث في محبس الجن ولا أعرف ان كان سيشمل الحجاج ايضا الأمر الذي لايتناغم ولا يتوافق مع هذا البلد الطيب المبارك وحالة النسك والحاجة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام وان كان لابد فليكن اجرة رمزية
ماجد[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شاء الله اللهم بارك
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 1 ساعة
انجاز كبير وعظيم الفائدة لخدمة حجاج بيت الله والمعتمرين وكذلك المسافرين من المواطنين نأمل أن تتوسع وتنتشر هذه الخدمة الملحة والضرورية بين مدن المملكة الممتدة .
همس[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله