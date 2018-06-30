بالفيديو.. تركيا تزيل لافتات المحلات العربية

أنقرة(صدى):

أزالت بلدية محلية في غرب مدينة إسطنبول التركية، لافتات المحلات العربية التابعة للمهاجرين السوريين، وسط استغراب أصحاب المحال من سبب الإزالة.

وأوضحت بلدية إسنيورت أنه يوجد لائحة جديدة تنص على أن العلامات التجارية يجب أن تتضمن كلمات تركية لا تقل عن 75%.

وتعد ” إسنيورت ” أعلى البلديات كثافة من المهاجرين السوريين منذ بداية الأزمة في سوريا، حيث استقر آلاف اللاجئين في المنطقة، وبدأت العديد من الشركات السورية في الظهور بعد ذلك.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن البلدية استقبلت سلسلة من الشكاوى المقدمة ضد الشركات السورية من قبل السكان المحليين الأتراك، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات جديدة.