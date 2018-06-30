الفيديو.. فتاة يتيمة تناشد خادم الحرمين بمعالجة والدتها المصابة
وجهت مواطنة رسالة إنسانية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمساعدتها في علاج والدتها المصابة بمرض فشل الأطباء في تشخيصه.
وقالت الفتاة البالغة من العمر الـ17 عامًا في مقطع فيديو إنها يتيمة الأب، موضحه أنها تركت مدرستها من أجل العناية بوالدتها المريضة والقيام على شؤونها، حيث عجز الأطباء عن تشخيص حالتها.
وأوضح مقطع الفيديو الأم المريضة وهي تتوجع من شدة الألم، وسط مناشدة ابنتها بالمساعدة، قائله ” ما أبغى إلا تعجيلها، أرجوكم ساعدونا يا خادم الحرمين، والأمير محمد بن سلمان.. هذه أمي ما لي بعد الله إلا هي “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيها ويعافيها منما فيها ,, آمين ,,
سعودي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيها ويحفظها لك دامك ناشدتي ملكنا سلمان وولي العهد فأبشري بالخيروصلتي لأهل الخير ذولي ولاة امرنا من طلبهم ماردوه خايب اهل الكرم والجود