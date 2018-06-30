الفيديو.. فتاة يتيمة تناشد خادم الحرمين بمعالجة والدتها المصابة

علي القحطاني (صدى):

وجهت مواطنة رسالة إنسانية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمساعدتها في علاج والدتها المصابة بمرض فشل الأطباء في تشخيصه.

وقالت الفتاة البالغة من العمر الـ17 عامًا في مقطع فيديو إنها يتيمة الأب، موضحه أنها تركت مدرستها من أجل العناية بوالدتها المريضة والقيام على شؤونها، حيث عجز الأطباء عن تشخيص حالتها.

وأوضح مقطع الفيديو الأم المريضة وهي تتوجع من شدة الألم، وسط مناشدة ابنتها بالمساعدة، قائله ” ما أبغى إلا تعجيلها، أرجوكم ساعدونا يا خادم الحرمين، والأمير محمد بن سلمان.. هذه أمي ما لي بعد الله إلا هي “.