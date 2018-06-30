زواج توفیق عكاشة وحیاة الدردیري

القاهرة(صدى):

احتفل مالك قناة الفراعين المصرية الإعلامي توفيق عكاشة، أمس الجمعة، بعقد قرانه على الإعلامية حياة الدرديري، مقدمة برنامج ” مصر اليوم ” على نفس القناة.

وتم عقد القران بمنزل أسرة الإعلامیة بمدینة بدر بمحافظة البحیرة، على أن یقام حفل الزفاف يوم الاثنين المقبل بأحد فنادق القاھرة.

وكان ” عكاشة ” أعلن خلال حواره مع الإعلامیة بسمة وھبة، عبر فضائیة ” القاھرة والناس ” خلال شھر رمضان الماضي، أن الإعلامیة حیاة الدردیري أول حب في حیاته، لافتًا إلى أنه مدین لھا بحیاته.