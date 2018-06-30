زواج توفیق عكاشة وحیاة الدردیري
احتفل مالك قناة الفراعين المصرية الإعلامي توفيق عكاشة، أمس الجمعة، بعقد قرانه على الإعلامية حياة الدرديري، مقدمة برنامج ” مصر اليوم ” على نفس القناة.
وتم عقد القران بمنزل أسرة الإعلامیة بمدینة بدر بمحافظة البحیرة، على أن یقام حفل الزفاف يوم الاثنين المقبل بأحد فنادق القاھرة.
وكان ” عكاشة ” أعلن خلال حواره مع الإعلامیة بسمة وھبة، عبر فضائیة ” القاھرة والناس ” خلال شھر رمضان الماضي، أن الإعلامیة حیاة الدردیري أول حب في حیاته، لافتًا إلى أنه مدین لھا بحیاته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 3 ساعات
مبروك ياعكش ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3373 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يسعدكم ان شاء الله