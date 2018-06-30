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زواج توفیق عكاشة وحیاة الدردیري

زواج توفیق عكاشة وحیاة الدردیري
القاهرة(صدى):

احتفل مالك قناة الفراعين المصرية الإعلامي توفيق عكاشة، أمس الجمعة، بعقد قرانه على الإعلامية حياة الدرديري، مقدمة برنامج ” مصر اليوم ” على نفس القناة.

وتم عقد القران بمنزل أسرة الإعلامیة بمدینة بدر بمحافظة البحیرة، على أن یقام حفل الزفاف يوم الاثنين المقبل بأحد فنادق القاھرة.

وكان ” عكاشة ” أعلن خلال حواره مع الإعلامیة بسمة وھبة، عبر فضائیة ” القاھرة والناس ” خلال شھر رمضان الماضي، أن الإعلامیة حیاة الدردیري أول حب في حیاته، لافتًا إلى أنه مدین لھا بحیاته.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3373 ] نشر منذ 2 ساعتين

ربنا يسعدكم ان شاء الله

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