الحكم على فرنسية تزوجت داعشي وسافرت إلى سوريا

باريس(صدى):

أصدرت المحكمة الجنائية الفرنسية، حكم بالحبس سبع سنوات على فرنسية توجهت مع ثلاثة من أبنائها إلى سوريا في 2015، وتزوجت من أحد المنضمين لتنظيم داعش الإرهابي.

وشددت المحكمة على خطورة التهم المنسوبة إلى الفرنسية كلير خاسر البالغة 42 عامًا، لافته إلى أنها تزوجت ثلاث مرات، ولديها ستة أبناء.

ومن جانبها دافعت المتهمة عن نفسها، مؤكده أن كانت تعتقد أن زوجها مقاتل عادي وتطلقا بعد فترة قصيرة من زواجهما، لافته إلى أنها غير ملتزمة بالتنظيم وأنها في قرارة نفسها لا تكترث له.

كما أشارت إلى أنها توجهت إلى سوريا بسبب شعور بالضيق فقط وليس لغرض إرهابي، حيث اعتنقت الإسلام بعمر 17 عامًا وتعرضت لمضايقات لارتدائها الحجاب، لافته إلى أنه بعد طلاقها من زوجها بـ 3 أو 4 أشهر عادت إلى تركيا وقامت السلطات بترحيلها إلى فرنسا في سبتمبر 2015.

وكانت المتهمة كلير خاسر غادرت فرنسا في فبراير 2015 متوجهة إلى الجزائر، ثم انتقلت إلى تركيا برفقة 3 من أبنائها، حتى وصلت إلى سوريا أواخر مايو 2015 وتزوجت عمر دياو المقال الفرنسي في تنظيم داعش في الرقة، بعد تعرفها عليه عبر فيسبوك.

يُذكر أن ” دياو ” هو أحد كوادر تنظيم داعش ويعتقد أنه قام بتعذيب أسرى وأنه متورط في التخطيط لاعتداءات في فرنسا، بحسب المحكمة.