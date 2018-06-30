” الحصيني ” يطالب بتجميد تعريفة الكهرباء لمدة شهرين في ظل الموجات الحارة

عادل الحربي (صدى):

طالب الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، ” بتجميد تعريفة الكهرباء لمدة شهرين حتى انتهاء هذه الأحوال الجوية والموجة الحارة، وذلك في ظل أزمة تعريفة الكهرباء.

وأوضح ” الحصيني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، ما يستلزم تشغيل ” المكفيات ” بشكل مستمر، وهو ما يخلق أزمة في ظل تعريفة الكهرباء وارتفاع أسعار بشكل كبير.

وأشار إلى أن فاتورة الكهرباء لمنزله تخطت هذا الشهر أكثر من ألفي ريال، وذلك وسط غضب المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل كبير.

وعن حالة الطقس لليوم، توقع ” الحصيني ” استمرار الرياح المثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة وهطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومكة.

وأوضح أن حالة الأمطار تمتد إلى الطائف خاصة جنوبه وقد تصل إلى شرقه، بالإضافة إلى عسير والباحة وجازان وتمتد إلى السفوح الغربية من تلك المرتفعات.

وكان عبر المواطنون عن غضبهم من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل كبير، مطالبين الشركة السعودية للكهرباء بكشف أسباب هذا الارتفاع.

اقرأ أيضًا: