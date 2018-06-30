” مكافحة المخدرات ” تكشف حقيقة فيديو انتشار المخدرات بأحد أحياء المملكة
كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حقيقة الأنباء المتداولة في مقاطع الفيديو الخاصة ببعض مدمني المخدرات، حول انتشار المخدرات بأحد الأحياء.
ونفت المديرية هذا الأمر، مؤكده أن جميع أحياء مدن ومحافظات المملكة تخضع لمتابعة الجهات الأمنية، خاصة المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة، ويتم التعامل مع الحالات التي ترصد وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.
كما أهابت بوسائل الإعلام للتعامل بمهنية مع مثل هذه الأمور والمقاطع المنتشرة، التي تخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتفتقد للمهنية، من خلال التحري بدقة والرجوع للجهات المختصة.
وكان انتشر عدة مقاطع فيديو، تضمنت حوار مع ثلاثة أشخاص يوضحون خلال انتشار المخدرات في بعض أحياء المملكة بشكل كبير.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17765 ] نشر منذ 4 ساعات
فعلا شفت المقطع المصور واحدهم يقول انه مهندس بترول
كامل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
انا اشوف في اماكن والله حقين متعاطين المخدرات من اشكالهم تخاف منهم ويناموا على الارصفه وجنب المحلات وجنب المقابرويناموا في امكان رحلات المسافرين الله يشفيهم ويعافيهم وينتقم من يدخل هالمخدرات للمملكة
الابهاوي[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 3 ساعات
قال تنفي الخبر فيديو يعني صوت وصوره
مثل اللي يغطي الشمس بغربال
بعدين انت المتحدث ماهو من حققك تهدد
هذا خبر صحفي يقول يطلعوا ياالمخدرات
على المواقع هذي وليش تزعل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يكفينا الشر ,,
روميو[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 3 ساعات
بكل سهوله تنفي يالمتحدث الرسمي! !!!
طيب جيبو الي تكلمو وحققو معهم هذا يشكك في أمن دوله موب لعب طيب جيبه وحققو معه .
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1712 ] نشر منذ 3 ساعات
عندنا. هالمتحدثين. عن الدوائر الحكومية والخدمية جاهزين. للرد. وبسرعه. وبالنفي. لم يصدر بيان باي موقع. بالإيجاب. صوت وصوره وواضح وينفون. يُفبركوا الخطاب ويعد. تضليل للناس عيب. ياخوان. الاعتراف بالحق فضيله. كل يخاف على مركزه. هذا من صالح البلد تعريفكم بالخطأ. والمخالفات. بالعكس من صالحكم. للقضاء عليه. وما خفي كان اعظم. البلد مليانه سموم. ومن يدخلها الامراء والهوامير. والقراصنة. هم اصحاب المصلحه. وتريدون الصراحه. الدولة لم تقصر. بالمراكز والسيارات والرجال. ولكن. هناك تسيب. واستهتار. واهمال. بنقاط التفتيش. للأمانة. اغلبها لا تجد الا عسكري واقف. او لا يوجد في اغلب الأحيان. سيارات. تمر بها بلاوي من المقيمين ولا تفتش
حسن[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
صراحه أشكر المتحدث الرسمي تصريف يتيم كان الله في عونه
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين المسؤولين بالرياض نسمع عن حي كلهم من البشره السمراء فقط محوط تحويط وفيه انواع المخدرات وهناك دراية في هذا الشي ولاحياة لمن تنادي
ماجد[ عدد التعليقات: 1394 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل تعلم أن حبة الكبتجون بما يسمى لج يباع بي 25 ريال في غبيره وهل تعلم ان نكس الحشيش بي 50 ريال في النسيم المخدرات دمر الشباب وشابات ,,,
شجون[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 2 ساعتين
شباب الوطن يعيشون انحطاط أخلاقي لم يشهد له التاريخ من قبل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 2 ساعتين
إدارة مكافحة المخدرات هي المسؤلة عن ال ضع المزري وقد يكون أسوأ مما ظهر في التقرير فالأحياء القديمة في جميع المدن والمحافظات هي المرتع الذي تباع به المخدرات بدون رقابه تذكر!!!!