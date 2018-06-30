ترخيص 700 شركة في قطاع خدمات الحج والعمرة استعدادا للموسم الجديد

الرياض (صدى):

حلصت 350 شركة جديدة تعمل في قطاع خدمات الحج والعمرة على ترخيص وزارة الحج والعمرة؛ للعمل في القطاع خلال الموسم المقبل 1440هـ.

وبدخول الشركات الجديدة، بلغ عدد الشركات العاملة في القطاع والحاصلة على ترخيص الوزارة للعمل خلال الموسم المقبل 1440هـ، 700 شركة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز الوزان، أن شركات العمرة العامة لهذا الموسم البالغ عددها 400 شركة وفرت 10 آلاف فرصه وظيفية، وتم إصدار ما يقارب 7 ملايين تأشيرة، وتذليل الصعوبات للراغبين في أداء العمرة من بعض الدول.

وأكد ” الوزان ” أن القطاع لا يخلو سنويًا من الجديد في كل موسم، وهذا ناتج من الدروس المستفادة في كل موسم من تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، حيث تعمل التجديدات على تحسين ورفع مستوى الخدمة والتشغيل.

وعن القصور، قال ” لا ندعي الكمال في تقديم الخدمة من قبل الشركات، لكن تقدم بنسبة رضا عالية للمعتمر ومحاسبة الشركات آنيا في حالة المخالفة بتلافي المخالفة أولًا ثم المحاسبة على التقصير، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والرصد الآلي لهذه الملاحظات والمخالفات “.

وأكد المتعاملون في شركات العمرة، أن دخول العدد الكبير من الشركات إلى السوق سيعزز المنافسة السلبية، حيث يعد مطلب حتى يتحقق عنصر المنافسة التي تهدف إلى تقديم خدمة أفضل للمعتمرين.