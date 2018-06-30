بالفيديو.. أردنية تدافع عن أطفالها وتقتل ثعبان ضخم بالممسحة

عمان(صدى):

قتلت سيدة أردنية ثعبان ضخم يبلغ طوله نحو متر ونصف المتر بـ” ممسحة منزلية ” في موقف شجاع منها بعدما دخل إلى منزلها.

ووثق مقطع فيديو لحظة قضاء السيدة على الثعبان مستخدمة الممسحة وبعض الحجارة، حيث أظهر السيدة وهي تقوم بمهاجمة الثعبان قبل وصوله إلى أطفالها.