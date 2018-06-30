بالفيديو.. أردنية تدافع عن أطفالها وتقتل ثعبان ضخم بالممسحة
قتلت سيدة أردنية ثعبان ضخم يبلغ طوله نحو متر ونصف المتر بـ” ممسحة منزلية ” في موقف شجاع منها بعدما دخل إلى منزلها.
ووثق مقطع فيديو لحظة قضاء السيدة على الثعبان مستخدمة الممسحة وبعض الحجارة، حيث أظهر السيدة وهي تقوم بمهاجمة الثعبان قبل وصوله إلى أطفالها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17765 ] نشر منذ 4 ساعات
ما شاء الله عليها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 3 ساعات
جيده ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3373 ] نشر منذ 2 ساعتين
جدعة انقذت ابنائها و قتلت الثعبان ربنا يحفظها
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
نجاة لو انتي بموقفها كيف بتتصرفي ؟؟
اتوقع راح تعمليها على نفسك خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ