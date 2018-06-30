  • السبت 30

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. أردنية تدافع عن أطفالها وتقتل ثعبان ضخم بالممسحة

بالفيديو.. أردنية تدافع عن أطفالها وتقتل ثعبان ضخم بالممسحة

بالفيديو.. أردنية تدافع عن أطفالها وتقتل ثعبان ضخم بالممسحة
عمان(صدى):

قتلت سيدة أردنية ثعبان ضخم يبلغ طوله نحو متر ونصف المتر بـ” ممسحة منزلية ” في موقف شجاع منها بعدما دخل إلى منزلها.

ووثق مقطع فيديو لحظة قضاء السيدة على الثعبان مستخدمة الممسحة وبعض الحجارة، حيث أظهر السيدة وهي تقوم بمهاجمة الثعبان قبل وصوله إلى أطفالها.

 


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17765 ] نشر منذ 4 ساعات

ما شاء الله عليها

[ عدد التعليقات: 3373 ] نشر منذ 2 ساعتين

جدعة انقذت ابنائها و قتلت الثعبان ربنا يحفظها

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين

نجاة لو انتي بموقفها كيف بتتصرفي ؟؟
اتوقع راح تعمليها على نفسك خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *