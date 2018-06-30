مواطن يبيع اسم ابنته لسيدة يمنية مقابل 27 ألف ريال.. والنيابة تحقق

عادل الحربي (صدى):

أقدم مواطن على تصرف غريب أثار دهشة المواطنين وحرك الجهات المختصة، حيث قام ببيع اسم ابنته قبل 12 عامًا مقابل 27 ألف ريال؛ لمنح سيدة يمنية هوية سعودية بالاتفاق مع زوجها.

ومن جانبها، فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في الواقعة، موجهه تهمة التزوير إلى زوج السيدة بعدما اعترف بالواقعة.

وأوضح المتهم أنه اتفق مع أحد المواطنين قبل 12 عامًا في إحدى المناسبات على استخراج عقد نكاح باسم زوجته من المحكمة العامة في الخبر ومن ثم استخراج هوية وطنية لها.

وطالبت النيابة بالبحث والتحري عن الشهود والمزكين في عقد النكاح الصادر من المحكمة العامة بالخبر، بالإضافة إلى تحديد موظفي الأحوال المدنية الذين أصدروا الهوية لكشف مدى علاقتهم بالواقعة.

وكانت السيدة اليمنية قدمت إلى المملكة متسللة إلى منطقة جازان مع أسرتها، لتتزوج من المتهم عرفيًا وتنتقل معه إلى الدمام وتنجب منه 5 أولاد.