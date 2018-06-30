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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة
الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق( الشرقية , الرياض , القصيم ، المدينة المنورة ، نجران ) وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على المناطق الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-42 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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