بالفيديو.. مصري يشيد بالممكلة: منبع صافي في التوحيد والعبادة

علي القحطاني (صدى):

أشاد وافد مصري الجنسية يعيش في المملكة، بالمملكة الإسلامية المعتدلة وعاداتها وتقاليدها التي تحافظ عليها حتى الآن، مشيدًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد المصري في مقطع فيديو له من أمام أحد مساجد المملكة، أن المملكة هي منبع صافي في التوحيد والعبادة، كما أنها منضبطة أخلاقيا وفكريًا وعقائديًا، مشيدًا بتماسكها وترابط أهلها.

وأضاف أن المملكة تضم أفضل علماء المسلمين مثل الشيخ الفوزان وغيره من العلماء، مستنكرًا مهاجمة العلمانيين والليبراليين والخوارج للمملكة.

كما أشاد بتسكير المحال خلال وقت الصلاة وهو الأمر الذي يلتزم به كافة أًحاب المحال في المملكة منذ سنين عديدة، متحديًا أي بلد آخرى في تنفيذ مثل هذا الأمر وعلى رأسهم تركيا التي تدعي الإسلام.

#تاريخ_ال_سعود كلمة حق يشكر عليها المصري .. اللهم أدم على بلادي النعم 🕊🇸🇦 pic.twitter.com/lqeIffyyha — ح🕊ـمامة مـلگيةٌ أنـا (@alooooo1010) ٢٩ يونيو ٢٠١٨