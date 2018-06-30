الشورى يخاطب ” الكهرباء ” للتحقق من ارتفاع فواتير المستهلكين

علي القحطاني(صدى):

تفاعل مجلس الشورى مع شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل عاجل، حيث تحرك لمخاطبة الجهة المنظمة للكهرباء؛ للتحقق من الأسعار العالية التي طرأت على فواتير المستهلكين.

ويرفع المجلس، غدًا الأحد، خطابًا إلى محافظ هيئة الكهرباء والانتاج المزدوج؛ يتضمن الاستفسار عن ارتفاع فواتير الكهرباء والتحقق من الزيادة فيها وأسباب تجاوزها المعدلات الطبيعية.

ومن جانبه أوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن الراشد، أن تحرك المجلس يأتي إنطلاقًا من واجبه الاجتماعي، قائلًا ” المجلس جزء من المجتمع ولابد أن تكون هناك عدالة في الفواتير وإذا كان هناك تجاوزات تصحح “.

كما أشار ” الراشد ” إلى أن اللجنة لاحظت وجود عدد كبير من الشكاوى عن خدمات الكهرباء من مختلف مناطق المملكة خاصة الجنوب “، لافتًا إلى أن المجلس أصدر توصية محددة إلى هيئة الكهرباء بالتحقق من تحسين الخدمات.

يُذكر أن ازدادت حدة شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية من الارتفاع المبالغ به في فواتير الكهرباء، مطالبين الشركة السعودية للكهرباء بتوضح أسباب هذه الزيادة.