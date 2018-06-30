الشورى يخاطب ” الكهرباء ” للتحقق من ارتفاع فواتير المستهلكين
تفاعل مجلس الشورى مع شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل عاجل، حيث تحرك لمخاطبة الجهة المنظمة للكهرباء؛ للتحقق من الأسعار العالية التي طرأت على فواتير المستهلكين.
ويرفع المجلس، غدًا الأحد، خطابًا إلى محافظ هيئة الكهرباء والانتاج المزدوج؛ يتضمن الاستفسار عن ارتفاع فواتير الكهرباء والتحقق من الزيادة فيها وأسباب تجاوزها المعدلات الطبيعية.
ومن جانبه أوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن الراشد، أن تحرك المجلس يأتي إنطلاقًا من واجبه الاجتماعي، قائلًا ” المجلس جزء من المجتمع ولابد أن تكون هناك عدالة في الفواتير وإذا كان هناك تجاوزات تصحح “.
كما أشار ” الراشد ” إلى أن اللجنة لاحظت وجود عدد كبير من الشكاوى عن خدمات الكهرباء من مختلف مناطق المملكة خاصة الجنوب “، لافتًا إلى أن المجلس أصدر توصية محددة إلى هيئة الكهرباء بالتحقق من تحسين الخدمات.
يُذكر أن ازدادت حدة شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية من الارتفاع المبالغ به في فواتير الكهرباء، مطالبين الشركة السعودية للكهرباء بتوضح أسباب هذه الزيادة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياناس الفواتير صحيحه مايبيلها تصحيح لاكن ليه الشريحه تكون كذا عاليه
كان خلوها مثل اول 5هللات للالفين الاولى ولا عشر هللات
على طول 18 هلله وبعد 6000كيلوات 30هلله مصيبه
انا كان يجيني 8000كيلو وات وتطلع عليه حول ريال 800 الان حول ريال2000
الشاعر[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعبنا وضاق الحال بنا ولاحياة لمن تنادي
فنسلم امرنا اول واخر الي العزيز الحكيم
رب الارض والسموات الذي حرم الظلم على نفسه
alfahd42[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 2 ساعتين
الكهرب والماء ضروره لابد من مراعات السعر فيها يا شركة الكهرباء والماء