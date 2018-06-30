14 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل في الرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مدينتي الرياض وجدة، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والفنية والصحية الشاغرة للمواطنين، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءً من تاريخ 27 يونيو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2018م.

وأوضح المستشفى أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورج، في عدد من التخصصات المختلفة.

وأضاف أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة (الرياض).

– مساعد استشاري- جراحة العظام (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مساعد رعاية (الرياض).

_ استشاري أطفال (الرياض).

– رئيس تمريض (الرياض).

– فني أقفال (الرياض).

– أخصائي مختبر (الرياض).

– طبيب مقيم (الرياض).

– ممرض أول (عدد وظيفتين/ الرياض).

– أخصائي تغذية علاجية ثان (جدة).

– استشاري روماتيزم ومناعة (جدة).

– صيدلاني أول (جدة).

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/home/careers