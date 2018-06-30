بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح شرط وجود محرم مع المرأة أثناء خروجها للسوق

علي القحطاني (صدى):

كشف الاستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، عن أهمية وجود محرم مع المرأة أثناء خروجها إلى السوق.

وأكد ” الخثلان ” خلال حديثه في برنامج ” يستفتونك “، أن المحرم لا يشترط وجوده في خروج المرأة إلى السوق، وإنما يجب وجوده في حالة السفر فقط.

وأضاف أن خروج المرأة إلى السوق يجب أن تتنفى فيه الخلوة غير الشرعية، كما يجب أن تلتزم بالحجاب الشرعي وتبتعد عن التبرج والسفور.

كما أشار إلى أنه يجق للزوج منع زوجته من الخروج إلى السوق وعليها طاعته، ولكن لا ينبغي للزوج منع زوجته من الذهاب إلى السوق لشراء احتياجاتها ما دام أنه واثق بها.