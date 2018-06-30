الأهلي يحل أزمته مع البرازيلي دي سوزا

ماجد محمد(صدى):

توصلت إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع وكيل اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا، بشأن شكواه المقدمة ضد النادي.

وأوضح النادي أن الاتفاق يقضي بسحب شكوى اللاعب دي سوزا التي تقدم بها ضد النادي، مقابل تسديد جميع مستحقاته السابقة دفعة واحدة.

يُذكر أن غياب اللاعب البرازيلي دي سوزا عن تدريبات الفريق وتأخر عودته من البرازيل أثار أزمة مع النادي الأهلي، والتي تفاقمت خلال الفترة الماضية.

#الأهلي