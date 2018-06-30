إصابة مواطن بطلق ناري في عينه بإحدى المناسبات بتليث

ابها (صدى):

أصيب مواطن بطلق ناري في عينه أثناء تواجده في إحدى المناسبات بعين قحطان التابع لمحافظة تثليث؛ وذلك استمرارًا لنزيف الرصاصات الطائشة في المناسبات وحفلات الزفاف.

وتعرض المواطن للطلق الناري في عينه اليمني، وتم نقله على الفور إلى مستشفى يدمه العام لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبها تحقق الأجهزة الأمنية في الواقعة، حيث فتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها للكشف عن أسباب إطلاق النار للكشف عن تفاصيلها ودوافعها.