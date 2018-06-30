” الإسكان ” توضح تفاصيل نظام الأقساط لشراء منتجاتها

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الإسكان، عن بعض التفاصيل الخاصة بنظام الأقساط لشراء منتجاتها المختلفة، من حيث قيمة القسط ومدته.

وأوضحت الوزارة أن جميع الوحدات السكنية لديها تكون بأقساط شهرية ميسرة ومريحة، كما أن مدة القسط لن تتجاوز 25 سنة.

وعن كيفية تغيير المنتج، أشار حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة، أنه في حالة عدم الرغبة بالمنتج ولم يتم توقيع العقد مع الممول يمكن تجاهل فترة الحجز لمدة 30 يومًا وسيعود اسم المستفيد لقوائم المستفيدين وسوف تكون له الأولوية في الترشح.

كما قال الحساب على ” تويتر “: ” بإمكانك ترتيب رغباتك بالدعم عبر حسابك في البوابة واختيار المنطقة المناسبة لك، علمًا أنه لا يمكنك تغيير منطقة التخصيص “.