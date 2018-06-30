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متحديا الإعاقة.. العيسى يوجه بقبول عبدالرحمن مغاوي في الجامعة السعودية الإلكتروينة

متحديا الإعاقة.. العيسى يوجه بقبول عبدالرحمن مغاوي في الجامعة السعودية الإلكتروينة
ابها(صدى):

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم السبت، بقبول الطالب المنوم بالعناية المركزة بمستشفى عسير المركزي ” عبدالرحمن مغاوي “، في الجامعة السعودية الإلكترونية، بعد تفوقه في الثانوية العامة.

وجاء توجيه ” العيسى ” تقديرًا لتفوق الطالب عبدالرحمن مغاوي في دراسته بمرحلتي المتوسطة والثانوية التي حصل خلالها على تقدير ممتاز، بالرغم من ظروفه الصحية وتنويمه في المستشفى.

يُذكر أن عبدالرحمن مغاوي عاش في غرفة العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، بعد تعرض لحادث مروري في مايو 2012 برجال ألمع بعسير؛ حيث تسببت الحادثة له بإصابات عديدة من بينها إصابة في الحبل الشوكي، أقعدته عن الحركة منذ ذلك الحين.

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