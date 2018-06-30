بعد رفض المحكمة طعنها .. الحبس ينتظر مريم حسين

أماني الغامدي(صدى):

رفضت محكمة الجنح الكويتية طعناً قدمته مؤخراً ، الفنانة المغربية مريم حسين ، على الحكم الصادر بحقها بالسجن 6 أشهر استناداً إلى دعوة قضائية قدمها ضدها الفنان الكويتي حسين المنصور.

وجاء ذلك على خلفية فيديو نشرته وهاجمته من خلاله حيث قالت : ” كنت أقول له الأستاذ حسين المنصور ، أما حالياً فسوف أناديه حسين المنصور ، لم ألتقيه ولا أتشرف بلقاء هذه الأشكال ” .

وقد بدأ الخلاف بينهما بسبب تصريحات أدلى بها الأخير منتقداً حصول الفنانات في الخليج على الكثير من الألقاب مثل ملكات جمال وغير ذلك.

وكانت مريم أعلنت حينها فوزها بجائزة ملكة جمال الفنانات الخليجيات. وقد اتهمها في إطار الدعوى التي رفعها في العام 2016 بالإساءة إليه.

وحكم عليها بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ إلى أن تقدمت بالطعن.