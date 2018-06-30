جدارية ميسي تواجه رونالدو بكازان

ماجد محمد(صدى):

استمر مجموعة من الفنانين الروس ، في العمل بمدينة كازان طوال الليل ، لرسم صورة جدارية للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمواجهة صورة كريستيانو رونالدو في المبنى المقابل، تجنبًا لإثارة الجدل في المدينة المستضيفة لمباريات في كأس العالم المقام حاليا في روسيا.

وكانت صورة ” رونالدو ” رسمت في مبنى من ثلاثة طوابق خلف أحد الفنادق، للترحيب بأفضل لاعب في العالم خمس مرات ، عندما شاركت البرتغال في كأس القارات 2017.

ومن جانبها واجهت سلطات المدينة ، موقفًا مثيرًا للحرج في ظل توجه منتخب الأرجنتين للإقامة في الفندق نفسه استعدادا لمواجهة فرنسا في دور الستة عشر غدًا السبت ، مما يعني أن ميسي قد يرى صورة كريستيانو من غرفته.

وتجنبًا للجدل والتكهنات بشأن الإنحياز في ظل الصراع المستمر بين الإثنين على لقب أفضل لاعب في العالم، فوضت المدينة فنانين لرسم صورة أخرى لميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات أيضا.