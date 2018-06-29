” هيبة وانتصارات ” .. مواطنون يتغنون بتاريخ آل سعود: لاينكره إلا جاحد

عادل الحربي (صدى):

لا يختلف أثنين على تاريخ آل سعود المشرف، والمليء بالمواقف التي لا يمكن نسيانها على كافة المستويات.

وفي لمحة وفاء من الشعب ، دشن مواطنون وسم ” تاريخ آل سعود ” ؛ الذي شهد عدد من رسائل الإشادة والفخر بالسعودية وملوكها على مر التاريخ.

وفي هذا الصدد ترصد ” صدى ” أبرز تغريدات المتابعين عبر الوسم.

قال أحد المغردين: ” لا ينكره إلا جاحد الحرمين الشريفين تطبيق الشريعة كتاب وسنة الأمن والأمان القائدة لكل البلاد العربية اللهم احفظ بلادنا وأمننا وولاة أمرنا من كيد الكائدين دمت عزاً يا موطني ” .

وأضاف أخر : ” حفظهم الله حكموا هذه البلاد من عام 1932 حتى الآن والشعب السعودي يعيش في أمن وأمان ومن رخاء في رخاء ” .

وغرد أخر : ” تاريخٍ مشرف تشهد به صحايفهم البيض ريف للوطن وسنداً للشقيق وإجارة للمغدور أسرة جذورها ضاربة في عراقة المجد بنوا مع إخوانهم في هذا الجزء من العالم وطناً موحداً عزيزاً شامخاً إعتلى أرفع المقامات بين الأمم ” .

وتابع أخر : ” هَيبة وانتصارات والقادم سَيزيد التاريخُ إنجازاً ” .