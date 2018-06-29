” هيبة وانتصارات ” .. مواطنون يتغنون بتاريخ آل سعود: لاينكره إلا جاحد
لا يختلف أثنين على تاريخ آل سعود المشرف، والمليء بالمواقف التي لا يمكن نسيانها على كافة المستويات.
وفي لمحة وفاء من الشعب ، دشن مواطنون وسم ” تاريخ آل سعود ” ؛ الذي شهد عدد من رسائل الإشادة والفخر بالسعودية وملوكها على مر التاريخ.
وفي هذا الصدد ترصد ” صدى ” أبرز تغريدات المتابعين عبر الوسم.
قال أحد المغردين: ” لا ينكره إلا جاحد الحرمين الشريفين تطبيق الشريعة كتاب وسنة الأمن والأمان القائدة لكل البلاد العربية اللهم احفظ بلادنا وأمننا وولاة أمرنا من كيد الكائدين دمت عزاً يا موطني ” .
وأضاف أخر : ” حفظهم الله حكموا هذه البلاد من عام 1932 حتى الآن والشعب السعودي يعيش في أمن وأمان ومن رخاء في رخاء ” .
وغرد أخر : ” تاريخٍ مشرف تشهد به صحايفهم البيض ريف للوطن وسنداً للشقيق وإجارة للمغدور أسرة جذورها ضاربة في عراقة المجد بنوا مع إخوانهم في هذا الجزء من العالم وطناً موحداً عزيزاً شامخاً إعتلى أرفع المقامات بين الأمم ” .
وتابع أخر : ” هَيبة وانتصارات والقادم سَيزيد التاريخُ إنجازاً ” .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 2 ساعتين
ال سعود عز وفخر
فهد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظهم الله حكموا في عهدهم البلاد في أمن وأمان ومن رخاء في رخاء
الجوهرة[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة
تاريخكم وانجازاتكم تستمر من جيل الى جيل
مواطن[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة
كفوا على ال سعود وانا دافعت عنهم بتويتردفاع مستميت ولاة امرنا يستحقون كل خير
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1710 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لك الحمد على ما حبيتنا بة من قادة همهم الحرمين وابناء الحرمين
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ 1 ساعة
دام الوطن في عز حنا عزيزين
الله يديم العز لك يا وطنا
وحكامنا ال سعود نعم السلاطين
خدام بيت الله بشرعٍ وسنّا
القادة اللي تخدم الشرع والدين
نفخر بهم من وين رحنا وكنا
والحمد لله في وطنا كريمين
وحنا ولآنا للوطن دون منا
وعيد الوطن أيام وشهور وسنين
عيدٍ نعيشه كل يوم بوطنا
– مانع صبيح القناص…