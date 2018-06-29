  • الجمعة 29

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. وزارة العدل توضح مزايا برنامج ” تنظيم “

وزارة العدل توضح مزايا برنامج ” تنظيم “

وزارة العدل توضح مزايا برنامج ” تنظيم “
الرياض(صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة العدل، اليوم الجمعة، بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، إنفوجراف توضيحي للتعريف بأهداف برنامج ” تنظيم ” وأبرزها تقليل الإزدحام في المحاكم الكبري، والتركيز على الخدمات المركزية داخل الدوائر .

وأشار ” الإنفوجراف ” ، إلى أنه من ضمن المحاكم الكبري التي طبقت البرنامج ” محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، المدينة، الرياض، وجدة ” و ” المحكمة العامة بالرياض، بيشة، ينبع، الطائف، ومشيط ” ، بالإضافة إلى المحكمة الجزائية بأبها.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 2 ساعتين

راح يسهل علينا كثير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *