وزارة العدل توضح مزايا برنامج ” تنظيم “

الرياض(صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة العدل، اليوم الجمعة، بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، إنفوجراف توضيحي للتعريف بأهداف برنامج ” تنظيم ” وأبرزها تقليل الإزدحام في المحاكم الكبري، والتركيز على الخدمات المركزية داخل الدوائر .

وأشار ” الإنفوجراف ” ، إلى أنه من ضمن المحاكم الكبري التي طبقت البرنامج ” محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، المدينة، الرياض، وجدة ” و ” المحكمة العامة بالرياض، بيشة، ينبع، الطائف، ومشيط ” ، بالإضافة إلى المحكمة الجزائية بأبها.