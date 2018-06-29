وزارة العدل توضح مزايا برنامج ” تنظيم “
نشر الحساب الرسمي لوزارة العدل، اليوم الجمعة، بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، إنفوجراف توضيحي للتعريف بأهداف برنامج ” تنظيم ” وأبرزها تقليل الإزدحام في المحاكم الكبري، والتركيز على الخدمات المركزية داخل الدوائر .
وأشار ” الإنفوجراف ” ، إلى أنه من ضمن المحاكم الكبري التي طبقت البرنامج ” محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، المدينة، الرياض، وجدة ” و ” المحكمة العامة بالرياض، بيشة، ينبع، الطائف، ومشيط ” ، بالإضافة إلى المحكمة الجزائية بأبها.
فهد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 2 ساعتين
راح يسهل علينا كثير
ابن البلد[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميل