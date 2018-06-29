نشر : منذ 12 ساعة 1٬598 4 صدى سبورت حصيلة الاخضر السعودي في مونديال روسيا الوسوم:السعودية, صحيفة_صدى_الإلكترونية
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 5 ساعات
فشلتونا الله يفشلكم
مايبيلها نص درزن من روسيا
واحد شورمة من..
واحد صروخ من مصر
القلب الكبير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
فشلونا ضاعت الفلوس الي صرفت عليهم والمعسكرات الكورة راحت ايامها مع ماجد عبدالله
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارجال اتق الله بعمرك وكن صريح مع نفسك
مو لانك فقراوي بتضك على نفسك وتكذب
في ايام ماجد نفس الشيء تأخلوا وطلعوا من المجموعات من اضعف منتخب اللي هو منتخب امريكا وبطريقه غبيه طلعوا
يعني ماضنتي فيه فرق لو كنت بالرفعل فاهم كوره وصادق مع نفسك
بلالنختصر نفس الشيء
بالعكس بيض الله وجووهم وصلوكم المونديال
بس مشكلتكم القهر والحسد والدلاخه اللي بروسكم تحاولوا تشوهوا وتزيفوا الحقايق
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدلمبخ اللي اللي يقولوا فشلونا
والله العظيم مااحد فشلنا بين العالم غير اشكالكم وتعصبكم الغبي الدلخ