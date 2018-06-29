بالصور.. بدء برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية بمنتخب الناشئين

نواف السالم(صدى):

انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني لدرجة الناشئين، الذين تم اختيارهم من بطولة أندية المملكة ضمن المنتخبات الوطنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة في تصفيات كأس آسيا المقرر إجراؤها في سبتمبر من العام المقبل.

ويقود المنتخب الوطني لدرجة الناشئين فنيًا المدرب الوطني ” عبدالوهاب الحربي ” ، ويتولى الجانب الإداري مدير منتخبي الناشئين والبراعم ” عبدالله الواكد “.

ومن جانبه استدعى الجهاز الفني للمنتخب للمعسكر 58 لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي، وذلك لحضور برنامج الإعداد للتصفيات الأسيوية.

أجرى المنتخب الوطني للناشئين أولى حصصه التدريبية مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب وبحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية حمزة إدريس ، والتي اشتملت على عدد من التمارين التي وقف من خلالها الجهاز الفني على مستويات اللاعبين المنضمين للمعسكر.

ويواصل الأخضر تدريباته ليوم غدٍ السبت في حصة تمام السابعة والنصف على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.