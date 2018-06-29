بالصور.. الحياة في مدينة الهفوف قبل 83 عامًا
ألتقط المصور جوزيف ماونتن عددًا من الصور لمدينة الهفوف بالمنطقة الشرقية قبل 83 عامًا.
وأظهرت الصور التي تم التقاطها للمنطقة عام 1935 ميلاديًا ملامح الحياة الهادئة قديمًا في الهفوف، وطبيعة المواطنين البسيطة في ذلك الوقت.
فهد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 12 ساعة
الله على التاريخ العظيم
نوير[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 12 ساعة
هذه الصور تراث كبير يؤرخ المرحلة
ابن البلد[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 12 ساعة
بإختصار
الماضي لا يموت
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1477 ] نشر منذ 12 ساعة
الله اكبر …. كانوا الحاضر ..وهم اليوم الماضي الغابر… اللهم توفني وانت راض عني
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30026 ] نشر منذ 12 ساعة
حلوا
المر[ عدد التعليقات: 1474 ] نشر منذ 11 ساعة
كل المملكه في ذاك الوقت زي كذا الحمد لله وتلك الايام نداولها بين الناس