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بالصور.. الحياة في مدينة الهفوف قبل 83 عامًا

بالصور.. الحياة في مدينة الهفوف قبل 83 عامًا
عادل الحربي(صدى):

ألتقط المصور جوزيف ماونتن عددًا من الصور لمدينة الهفوف بالمنطقة الشرقية قبل 83 عامًا.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها للمنطقة عام 1935 ميلاديًا ملامح الحياة الهادئة قديمًا في الهفوف، وطبيعة المواطنين البسيطة في ذلك الوقت.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 12 ساعة

الله على التاريخ العظيم

[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 12 ساعة

هذه الصور تراث كبير يؤرخ المرحلة

[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 12 ساعة

بإختصار
الماضي لا يموت

[ عدد التعليقات: 1477 ] نشر منذ 12 ساعة

الله اكبر …. كانوا الحاضر ..وهم اليوم الماضي الغابر… اللهم توفني وانت راض عني

[ عدد التعليقات: 1474 ] نشر منذ 11 ساعة

كل المملكه في ذاك الوقت زي كذا الحمد لله وتلك الايام نداولها بين الناس

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