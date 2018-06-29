بالصور.. الحياة في مدينة الهفوف قبل 83 عامًا

عادل الحربي(صدى):

ألتقط المصور جوزيف ماونتن عددًا من الصور لمدينة الهفوف بالمنطقة الشرقية قبل 83 عامًا.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها للمنطقة عام 1935 ميلاديًا ملامح الحياة الهادئة قديمًا في الهفوف، وطبيعة المواطنين البسيطة في ذلك الوقت.