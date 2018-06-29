أكثر من ١٢ فعالية متنوعة تفاجئ زوار مهرجان أرض المواهب اليوم

سعيد العجل(صدى):

يحتضن مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة مساء يوم اليوم فعاليات مهرجان أرض المواهب والذي تنظمه مؤسسة البناء التراثية والذي يعد حدثاً مميزاً بمنطقة القصيم.

حيث يستهدف كافة شرائح المجتمع ببرامج ترفيهية تحاكي ثقافة المجتمع السعودي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ويحمل في طياته العديد من المفاجآت المختلفة ومن أبرزها مسيرة الدراجات النارية وعرض السيارات المعدلة وركن الثقافة والفن والركن الحجازي ومسرحية كوميدية هادفه بالاضافة الى الأمسيات الشعرية والانشاد وفرقة الاطفال الترفيهية.

كما تشارك فرقة الدمام للفنون الشعبية بعروضها على المسرح الخارجي وعروض السيرك وفريق سيارات الدفع الخارجي وفرقة الصقور الشامية وعرض استاند اب كوميدي وعروض الفلكلورات الشعبية.

وقدم المشرف العام على المهرجان صالح السعيّد دعوة لكافة أهالي منطقة القصيم لزيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته من خلال العروض العديدة والمتنوعة خلال أيام المهرجان منوهاً أن المهرجان يستهدف كافة الفئات العمرية وتم تخصيص العديد من البرامج للعائلات والشباب والأطفال.