لاعب البرتغال: سنكون أول من يهز شباك أوروغواي بالمونديال

ماجد محمد(صدى):

قال لاعب البرتغال أدريان سيلفا، اليوم الجمعة، إن مواجهة أوروغواي غدًا في إطار دور الـ 16 من مونديال روسيا، ستكون قوية بين منتخبين عظيمين.

وأضاف في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب أوروغواي والبرتغال : ” أوروغواي لم تستقبل أية أهداف في البطولة ؟ سنكون أول منتخب يهز شباكهم ” .

وتابع : كل من سيشارك في مباراة الغد سيكون جاهزًا لتقديم أفضل ما لديه من أجل بلاده .

واستكمل: ” قمنا بتحليل منتخب أوروغواي ، جيدًا ونعرف نقاط القوة والضعف لديهم نحن واثقون من قدرتنا على تخطيهم ” .