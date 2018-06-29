آل الشيخ يكافيء عسيري لتأهله لـ ” بوينس آيريس ” 2018

طلال الغامدي(صدى):

هنأ المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس اللجنة الأولمبية، اليوم الجمعة، لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه ” محمد عسيري ” إثر تأهله لدورة الألعاب الأولمبية ” بوينس آيريس2018 ” عقب فوزه على لاعب تركيا 0/5 في الجولة الأخيرة للبطولة المؤهلة للأولمبياد بكرواتيا.

ووجه ” آل الشيخ ” ، بتقديم مكافأة مالية للاعب ” عسيري ” تقديراً له.

هذا ونجح اللاعب ” محمد عسيري ” نجم منتخب الكاراتيه للشباب تحت 60كجم، في التأهل للمشاركة في بطولة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2018 بالأرجنتين، بعد تغلبه على منافسه لاعب منتخب تركيا 0/5 في الجولة الأخيرة للبطولة المؤهلة للأولمبياد اليوم بمدينة أوماج بكرواتيا.