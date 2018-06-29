شروط يجب توافرها في الجهات الراغبة في أن تكون مصدرة لبطاقات ” TIR “

نايف السالم(صدى):

كشفت الجمارك ، اليوم الجمعة ، عن طريقة تمكين الجهات في أن تكون مصدرة لبطاقات وضامنة للرسوم الجمركية على الإرساليات العابرة.

وقالت الجمارك عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يمكن للجهات التي ترغب في أن تكون جهة ُمصدرة لبطاقات ” TIR ” وضامنة للرسوم الجمركية على الإرساليات العابرة أن تتقدم بالطلب للجمارك السعودية ، من خلال تقديم السجل التجاري والمستندات المتعلقة بتاريخ تأسيسها ” .

وأضافت : ” للاطّلاع على بقيّة شروط ” TIR ” من هنا: