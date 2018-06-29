مدني جدة يسيطر على حريق مصنع المدينة الصناعية الجديدة

نايف السالم(صدى):

نجح فريق الدفاع المدني بجدة، منذ قليل، في السيطرة على الحريق الذي اندلع عصر اليوم بأحد مصانع المدينة الصناعية الجديدة.

وكشف الحساب الرسمي للدفاع المدني، أن الحريق قدرت مساحته ٨٥٠٠ متر مربع، وتم محاصرة النيران والحد من انتشارها ولم تسجل أي إصابات وجاري التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

يجدر الإشارة إلى أن عملية إخماد الحريق اتخذت وقت كبير؛ نظرًا لوجود مواد كيماوية خطرة استدعت الحيطة والحذر لسلامة رجال الدفاع المدني.

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