سقوط 27 مشتبهًا في قبضة أمن الدولة
أعلن جهاز أمن الدولة، اليوم الجمعة، توقيف 27 شخصًا بينهم مواطنون وآخرون من 4 جنسيات عربية، مشتبه بتورطهم في قضايا تمس الأمن الوطني.
وأكدت نافذة ” تواصل ” ، التابعة لوزارة الداخلية ، أنّ رئاسة أمن الدولة أوقفت 27 مشتبهًا بهم في قضايا تمس الأمن الوطني خلال الـ11 يومًا الأولى من شهر شوال، مشيرة إلى أنّ الموقوفين يخضعون حاليًا للتحقيقات تمهيدًا لإحالتهم للجهات القضائية.
وذكرت ” تواصل” ، أنّ الجهات المختصة في مكافحة الإرهاب نفذت عددًا من العمليات على مدى 4 أيام هي (11،10،5،4) من شهر شوال الجاري وأسفرت عن إيقاف 27 مشتبهًا بهم.
وأوضحت ” النافذة “، أن جنسيات الموقوفين كانت على النحو التالي:15 سعوديًا ، 6 يمنيين ، 3 سوريين، سودانيان ومصري.
والجدير بالذكر أن عدد الموقوفين في سجون المباحث بقضايا تمس الأمن الوطني بعد هذه الإيقافات، أصبح 5408 موقوفين.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1709 ] نشر منذ 2 ساعتين
قواكم الله على كل عابث ومتربص بأمن بلادنا
فهد[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينتقم من كل مخرب اراد ببلدنا السؤ
فيصل[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية مجهودات رائعة في وقف مخططاتهم
خلوكوا وراهم يا ابطال حتى تنظف المملكة ها الاشكال
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49417 ] نشر منذ 2 ساعتين
عساكم على القوه ..
,, وربنا يرد كيد الكئدين في نحورهم ويكفينا شرورهم ,, آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احفظ مملكتنا من كل مكروه
مغرد[ عدد التعليقات: 1805 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يقويكم وينتقم منهم العا بثين با امن البلد
نوير[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينتقم منهم ومن كل ارهابي اثم يريد الشر بنا
ابو طيف[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين
دائما ما تقعون في يد ابطالنا ولا نهتز لامثالكم
فنحن القوة وانتم الضعف
حسبي الله فيكم
اللهم احفظ مملكتنا
ناصر[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصركم عليهم دائما
ناصر[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصركم عليهم دائما
تركي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين
لن ينالوا من عزيمتنا ودعمنا لابطالنا
الله يوفقكم وينصركم عليهم دائما
معلم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يعز الدولة ويحفظها
عدد كبير صراحة 5000 يفترض ان تتخصلو منهم حتى لا يشكلو خطر على المجتمع وبافكارهم الوسخة
ياليت يتم القصاص منهم لانهم خاءنون ومفسدون في الارض