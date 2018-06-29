سقوط 27 مشتبهًا في قبضة أمن الدولة

الرياض(صدى):

أعلن جهاز أمن الدولة، اليوم الجمعة، توقيف 27 شخصًا بينهم مواطنون وآخرون من 4 جنسيات عربية، مشتبه بتورطهم في قضايا تمس الأمن الوطني.

وأكدت نافذة ” تواصل ” ، التابعة لوزارة الداخلية ، أنّ رئاسة أمن الدولة أوقفت 27 مشتبهًا بهم في قضايا تمس الأمن الوطني خلال الـ11 يومًا الأولى من شهر شوال، مشيرة إلى أنّ الموقوفين يخضعون حاليًا للتحقيقات تمهيدًا لإحالتهم للجهات القضائية.

وذكرت ” تواصل” ، أنّ الجهات المختصة في مكافحة الإرهاب نفذت عددًا من العمليات على مدى 4 أيام هي (11،10،5،4) من شهر شوال الجاري وأسفرت عن إيقاف 27 مشتبهًا بهم.

وأوضحت ” النافذة “، أن جنسيات الموقوفين كانت على النحو التالي:15 سعوديًا ، 6 يمنيين ، 3 سوريين، سودانيان ومصري.

والجدير بالذكر أن عدد الموقوفين في سجون المباحث بقضايا تمس الأمن الوطني بعد هذه الإيقافات، أصبح 5408 موقوفين.