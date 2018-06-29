بالفيديو.. الجمهور الكوري الجنوبي يستقبل بعثة المنتخب بقذف الوسائد والبيض على اللاعبين!

نواف السالم(صدى):

عبر جماهير جماهير كوريا الجنوبية، أثناء استقبالهم بعثة منتخبهم الوطني، عن غضبهم ؛ لتوديع المنتخب مونديال روسيا من دور المجموعات.

وعبر الجماهير عن غضبهم بطريقتهم؛ حيث قذف الجمهور الوسائد والبيض على اللاعبين وسط تواجد عدد كبير من الإعلاميين لاستقبال المنتخب.

يجدر الإشارة إلى أن منتخب كوريا الجنوبية قدم أداء ليس بالسيء في دور المجموعات، حيث ودع المونديال بفوز مشرف على منتخب ألمانيا بطل العالم للنسخة السابقة، والذي ودع أيضًا المونديال.

وتستقبل روسيا بطولة كأس العالم لهذا العام ، والتي انطلقت 14 يونيو الجاري، وتنتهي 15 يوليو.