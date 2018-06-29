للمرة الأولى.. المونديال يسمح بالتبديل الرابع بدءا من الغد

نواف السالم(صدى):

تبدأ بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، بدءً من غدَا السبت في تطبيق التبديل الرابع خلال المباريات التى تمتد للوقت الإضافى، للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وتنطلق غدا منافسات دور الـ16 من كأس العالم؛ حيث سيبدأ يبدأ تطبيق التبديل الرابع حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل، واضطر المنتخبان المتنافسان لخوض أشواط إضافية.

يجدر الإشارة إلى أن التبديل الرابع هو القاعدة الثانية الجديدة، عقب تطبيق قاعدة اللعب النظيف في مونديال روسيا.