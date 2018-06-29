بالفيديو.. توقعات الأرصاد لطقس غدًا السبت
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الجمعة، مقطع فيديو بتوقعاتها لطقس الغد، وذلك بالحساب الرسمي لها على موقع التدوين القصير ” تويتر “.
وأوضح ” الفيديو ” ، بإمكانية تكوين السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط الرياح على كلا من المناطق الأتية ” عسير ، مرتفعات جازان، الباحة، ومكة المكرمة، ومرتفعات المدينة المنورة “.
حالة #الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في #المملكة بمشيئة الله
للتفاصيل https://t.co/leQNpej10Y#طقس_السعودية#نرصد_ونحمي pic.twitter.com/rmKhwz08DX
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) June 29, 2018
فهد[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 3 ساعات
ان شاء الله امطار الخير