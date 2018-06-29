بالفيديو.. توقعات الأرصاد لطقس غدًا السبت

الرياض(صدى):

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الجمعة، مقطع فيديو بتوقعاتها لطقس الغد، وذلك بالحساب الرسمي لها على موقع التدوين القصير ” تويتر “.

وأوضح ” الفيديو ” ، بإمكانية تكوين السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط الرياح على كلا من المناطق الأتية ” عسير ، مرتفعات جازان، الباحة، ومكة المكرمة، ومرتفعات المدينة المنورة “.