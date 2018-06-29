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بالفيديو.. توقعات الأرصاد لطقس غدًا السبت

بالفيديو.. توقعات الأرصاد لطقس غدًا السبت
الرياض(صدى):

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الجمعة، مقطع فيديو بتوقعاتها لطقس الغد، وذلك بالحساب الرسمي لها على موقع التدوين القصير ” تويتر “.
وأوضح ” الفيديو ” ، بإمكانية تكوين السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط الرياح على كلا من المناطق الأتية ” عسير ، مرتفعات جازان، الباحة، ومكة المكرمة، ومرتفعات المدينة المنورة “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 3 ساعات

ان شاء الله امطار الخير

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