تايكوندو الفرع يتفوق في الأردن بـ 4 ميداليات

محمد السعران(صدى):

حقق فريق التايكوندو بنادي الفرع بمحافظة الحريق 4 ميداليات وجائزة أفضل فريق وذلك ضمن مشاركتهم الخارجية ببطولة الشباب الدولية المفتوحة للتايكوندو بالأردن والتي تختتم منافساتها غداً 30 يونيو .

حيث حقق لاعبوه عبدالله الزير وعمر الزير ” ذهبية ” وريان الفليح ” فضية ” ورائد الفليح ” برونزية ” .

ومن جهة أخرى أعرب مدرب الفريق عن شكره وتقديره لإدارة النادي برئاسة الأستاذ تركي الهزاني وكافة منسوبي النادي مبيناً بأن المشاركة في هذه البطولة تحضيراً للموسم المقبل والتي تم فيها اختيار عناصر متفوقة فنياً للزج بهم في البطولات المقبلة .