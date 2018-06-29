بالفيديو.. عرسان يحتفلان بطريقة غريبة
احتفل عريس وعروسته في فتنام بحفل زفافهما بطريقة غريبة لم يعتاد عليها البعض.
ووثق فيديو لحظة احتفال العريس وهو يحمل زوجته التي ترتدي فستان زفافها في عربة دراجة؛ وحولهم الأصدقاء في أحد شوارع الأقليم الشمالي بفيتنام.
وعلق أحد الأصدقاء على العريس؛ لافتًا إلى أنه لديه سيارة بالفعل ويذهب بها إلى العمل ولكنه فضل الاحتفال بزفافه بهذا الشكل الغريب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 14 ساعة
ههههههههههههههه ,,
,, حلو ,,
,, ان لم تستح فااصنع ماتشاء ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30026 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يخارجنا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9409 ] نشر منذ 11 ساعة
😁😁
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ 11 ساعة
طيب،،
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16867 ] نشر منذ 8 ساعات
يالله البساطه حلوه
alfahd42[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 7 ساعات
اهم شي فرحه وبس
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30026 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17765 ] نشر منذ 4 ساعات
صرعه جديده