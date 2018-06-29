بالفيديو.. عرسان يحتفلان بطريقة غريبة

هانوي(صدى):

احتفل عريس وعروسته في فتنام بحفل زفافهما بطريقة غريبة لم يعتاد عليها البعض.

ووثق فيديو لحظة احتفال العريس وهو يحمل زوجته التي ترتدي فستان زفافها في عربة دراجة؛ وحولهم الأصدقاء في أحد شوارع الأقليم الشمالي بفيتنام.

وعلق أحد الأصدقاء على العريس؛ لافتًا إلى أنه لديه سيارة بالفعل ويذهب بها إلى العمل ولكنه فضل الاحتفال بزفافه بهذا الشكل الغريب.