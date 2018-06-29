أغلى نسخ لينكولن Nautilus تبلغ 71.075 ألف دولار

متابعات(صدى):

جاءت سيارات Nautilus لتحل محل لينكولن MKX وهي تعتبر سيارة كروس أوفر بيك أب جديدة محسنة تأتي باسم جديد وتصميم مطور وسعر أعلى بكل تأكيد, حيث يبدأ سعر السيارة من 40.340 ألف دولار, ولكن يمكن للمشترين الاختيار بين باقة كبيرة من الخيارات عبر موقع الشركة على الانترنت ومن ضمن الخيارات المتوفرة نسخة Black Label التي تزيد السعر بصورة ملحوظة.

ويبلغ سعر السيارة في هذه النسخة 56.895 ألف دولار وتضيف بعض الخيارات الفاخرة عن الموديل القياسي مثل فرش جلدي للمقاعد مع مساند رأس بتطريز خاص ونظام صوتي Revel Ultima مع 19 سماعة وراديو HD وعجلات ملونة 21 بوصة .

ويمكن للمشترين الاختيار بين خيارين للمحرك يشملان محرك 2 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 245 حصان ومحرك V6 ايكوبوست سعة 2.7 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 335 حصان وعزم دوران 380 نيوتن متر. ويزيد سعر النسخة بالمحرك الثاني 2000 دولار عن سعر السيارة القياسي كما يتوفر خيار دفع كلي بسعر اضافي 2.495 دولار.

وفي المقصورة, سيتوفر 3 مستويات تجهيز تشمل Chala وGala و Thoroughbred مع ألوان أبيض وأحمر وبيج ، كما يتوفر 6 ألوان داخلية ويضيف اللون كروما اليت النجاسي 1750 دولار. كما يتوفر للسيارة باقة خيارات مختلفة تشمل نظام قطر بسعر 630 دولار وباقة مساعد للسائق بسعر 1590 دولار وباقة Nautilus تكنولوجي بسعر 1720 دولار ومقاعد مريحة للسائق والراكب بتعديل بـ22 وضعية بسعر 1500 دولار.

كما يتوفر لها نظام ترفيهي خلفي دي في دي بسعر 1995 دولار وتبلغ تكلفة أغلى نسخة من Nautilus قرابة 71.075 ألف دولار بالخيارات الكاملة أي أقل بواقع 1480 دولار فقط عن موديل نافيجاتور.