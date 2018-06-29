أطباء مستشفى حائل ينقذون عجوز من الموت

علي العنزي(صدى):

نجح الفريق الطبي بمستشفى حائل العام، اليوم الجمعة، في إنقاذ حياة امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا، بعد تعرضها لإنسداد معوي ونزيف مع وجود ورم في الرحم وخراج في الحوض.

استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى، الحالة وهي بوضع حرج للغاية وعلى الفور تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لتشخيصها ليتم إدخالها فورًا إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة لإنقاذها.

وأستغرقت العملية الجراحية قرابة 5 ساعات، فيما استقرت الحالة الصحية للمريضة عقب توقيف النزيف، وبعد متابعة الحالة وتماثلها للشفاء قرر الأطباء السماح لها بمغادرة المستشفى وهي بحالة صحية ممتازة.

والجدير بالذكر أنه وصلت عدد الآسرة في مستشفى حائل هذا العام لـ 200 سرير، كما تشهد حاليًا أعمال تطوير وتحسينات في كافة الأقسام والوحدات التابعة له حيث تم استحداث قسم العلاج التنفسي، وتم تحسين وتطوير قسم العناية المركزة وكذلك تطوير قسم الولادة وقسم العناية المركزة لحديثي الولادة.