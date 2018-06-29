بالفيديو.. نوبة قلبية تفاجيء سيدة أثناء تواجدها بمطعم
باغت الموت بشكل مفاجيء إمرأة صينية أثناء تواجدها في أحد المطاعم بالصين.
ووثق فيديو لحظة سقوط المرأة على الأرض وسط ذهول الزبائن في المطعم، حيث كانت تقف المرأة بشكل طبيعي وتتحدث إلى الزبائن ولكنها فارقت الحياة بشكل مفاجيء.
ورجح الزبائن أن سبب الوفاة هو تعرض المرأة إلى أزمة قلبية، أودت بحياتها على الفور.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا أحسست بألم في القلب أو أنقباض
حاول تكح وتتحرك شوي
هذا قد يساعدك شوي الين ماتوصل للمستشفى
وأنت وحظك
لأن هذي أقدار من رب العالمين
والموت محد أكتشف له علاج😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49416 ] نشر منذ 1 ساعة
الدايم الله سبحانه ,,
,, ماقيل احد عنه الموت غادي ,,