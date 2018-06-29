بالفيديو.. نوبة قلبية تفاجيء سيدة أثناء تواجدها بمطعم

بكين(صدى):

باغت الموت بشكل مفاجيء إمرأة صينية أثناء تواجدها في أحد المطاعم بالصين.

ووثق فيديو لحظة سقوط المرأة على الأرض وسط ذهول الزبائن في المطعم، حيث كانت تقف المرأة بشكل طبيعي وتتحدث إلى الزبائن ولكنها فارقت الحياة بشكل مفاجيء.

ورجح الزبائن أن سبب الوفاة هو تعرض المرأة إلى أزمة قلبية، أودت بحياتها على الفور.