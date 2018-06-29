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لقطة مميزة لحائل تثير الجدل بوسائل التواصل الاجتماعي

لقطة مميزة لحائل تثير الجدل بوسائل التواصل الاجتماعي
علي العنزي(صدى):

أثارت لقطة متميزة لجامع الراجحي بمدينة حائل، حالة جدل واسعة بعد تداولها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، والتي تشابهات فيها مع مدينة أسطنبول.

وتبيّن أن ملتقط الصورة المصور ” محمد القازي ” ، وكما جاء فى أحد التعليقات أنه أبدع بألتقاطها وسر تميزها بزاويتها وتوقيتها من خلال الإضائة المتفاوته بين الغيوم على أكثر جزء من الصورة، وأكمل صاحب التعليق أحييه على إبداعه المتجدد من صورة إلى صورة.

وجاء أحد التعليقات ليثبت صحة الصورة ونصه الأتي ” أسعدني كثيرا تفاعل الجميع مع الصورة ، واستناداً الى مقطع المصور وتأكيد أغلب محترفي التصوير بحائل على طبيعة الصورة بالاثباتات علية نقول شكراً للمصور على الإحترافية جميل جداً أن يصل مصوري حائل إلى هذا المستوى.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 999 ] نشر منذ 2 ساعتين

حقيقة فيها من الابداع ما يكفي ويوفي شئ عظيم

[ عدد التعليقات: 49416 ] نشر منذ 1 ساعة

ممتاز جداً ممتاز ,,

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