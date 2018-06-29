الفيفا: خلو مونديال روسيا من حالات منشطات حتى الآن
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن بطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا خالية حتى الآن من أي حالة إيجابية للمنشطات .
وقال المسؤول عن تنظيم الدورات والبطولات في الفيفا كولان سميث في مؤتمر صحافي اليوم في موسكو : ” تم إجراء أكثر من 2700 اختبار منشطات، وفحص كل لاعب مشارك مرة واحدة على الأقل، وأحيانا أكثر وجميع هذه الفحوصات لم تسجل أي حالة إيجابية ” .
وأضاف ” يتم فحص 4 لاعبين على الأقل في كل مباراة، ثم إرسال العينات إلى مختبر في سويسرا، ولم يسجل أي انتهاك لقانون مكافحة المنشطات في هذه المرحلة قبل منافسات الدور الثاني التي تنطلق غداً ” ، مبيناً أنه تم وضع برنامج شامل جداً في هذا الجانب وأنه يسير وفق الخطة المرسومة .
نوير[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 14 ساعة
اذا هيك كرواتيا راح تاخذ البطولة