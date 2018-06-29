الفيفا: خلو مونديال روسيا من حالات منشطات حتى الآن

وكالات(صدى):

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن بطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا خالية حتى الآن من أي حالة إيجابية للمنشطات .

وقال المسؤول عن تنظيم الدورات والبطولات في الفيفا كولان سميث في مؤتمر صحافي اليوم في موسكو : ” تم إجراء أكثر من 2700 اختبار منشطات، وفحص كل لاعب مشارك مرة واحدة على الأقل، وأحيانا أكثر وجميع هذه الفحوصات لم تسجل أي حالة إيجابية ” .

وأضاف ” يتم فحص 4 لاعبين على الأقل في كل مباراة، ثم إرسال العينات إلى مختبر في سويسرا، ولم يسجل أي انتهاك لقانون مكافحة المنشطات في هذه المرحلة قبل منافسات الدور الثاني التي تنطلق غداً ” ، مبيناً أنه تم وضع برنامج شامل جداً في هذا الجانب وأنه يسير وفق الخطة المرسومة .