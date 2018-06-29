بالفيديو.. رجال يدفنون أجسادهم بالرمال في درجة حرارة 47 مئوية
تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعدد من الرجال يدفنون أجسادهم في الرمال، في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 47 درجة مئوية.
وعلى الرغم من درجة الحرارة العالية إلا أن الفيديو وثق لحظة قيام الرجال بالحمام الرملي في أجواء لطيفة حيث ظهروا وهم يغنون ويقولون الشعر.
وفي السياق ذاته أثار الفيديو دهشة المتابعين؛ حيث اعتبروا القيام بحمام رملي في درجة حرارة مرتفعة يعد أمرًا غير منطقيا.
فهد[ عدد التعليقات: 999 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله هذا جنون ومجازفة بارواحهم كيف يفعلون هيك
نوير[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤكد سيكون لها اضرار اذن ف ايش الفائدة
ابن البلد[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهل العقول في راحة ايش الفايدة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي وصفة كان يستخدمونها الأولين
للمصابين باالروماتيزم
والآلآم الركب والمفاصل
كما أن الحرارة تمد الجسم باالقوة وتساعد على أحراق السعرات الحرارية
وعلاج حرارة الأرض أقوى علاج🤗
فيصل[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 1 ساعة
وماذا عن ضربات الشمس الحارقة اخي القرني
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49416 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههه ,,
,, الحقيقه ممتاز جداً وعلاج لكافة آلام الجسم والمفاصل والعظام ,, جداً ممتاز ..
,, هنيئاً لكم يا أحبه ..
الجوهرة[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 1 ساعة
واذا كانت تسبب الوفاة بنسبة 20 % يبقى ليش المجازفة
ابو طيف[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
يظهر انهم ضد حرارة الشمس ههههههههههه
نهى[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه الله يعطيكم العافية بالشفا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي غط راسك😂😂😂😂
تركي[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 1 ساعة
بس هي ما تناسب اي جسم المرضى ما سصحلهم ها الاجواء
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 1 ساعة
الحرارة إذا زادت عن حدها في الجسم قد تسبب الوفاة
وكذلك إذا نقصت
بعض الناس يسبح في المياة الباردة لفترات طويلة
مايدري أنه يكون عرضه للوفاة بسبب أنخفاض حرارة جسمه
عمومآ أنا ماأؤيد الواحد يدفن نفسه في التراب
يجيك يوم تموت ويدفنونك الرجاجيل
وقبرك لك
خذ راحتك😉
فيصل[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 1 ساعة
القرني
خلاص بنروح سويا نغير جو ههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 1 ساعة
تم بافيصل تم🤗🤗🤗
عبدالله[ عدد التعليقات: 882 ] نشر منذ 1 ساعة
رغم انني اعتقد انه ليس لها فائده صحيه، او على الاقل ليس هناك دليل علمي،
الا انه لو كان هؤلاء اصحاب شعر اشقر وعيون زرق
لقام الجميع بالتصفيق لهم ومدحهم، وربما قلدوهم.
وكلنا نذكر تحدي الدلو الماء التي بدأت كفكره سخيفه في الغرب وقلدهم الجميع
بل وقام المشاهير العرب بتقليدهم.
ولو كانت فكره تحدي الدلو اختراع هندي او نيجيري لكان هؤلاء المشاهير الحمقى اول من يسخر منها.
ولنشروها على صفحاتهم مع تعليقات ساخره.
نهى[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 1 ساعة
خدوني معكم هههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 1 ساعة
المكان الوحيد الي تضمن مافية تلوث ولابكتيريا
هو التراب
خصوصآ في المناطق الحارةلأن الشمس تقتل الجراثيم والبكتيريا وتطهر الأرض
والأرض الي تطلع عليها الشمس تكون طاهره
باالنسبة لحرارة التراب
هو فاالبداية تحس بحرارة قوية
لكن شوي تشوفها عادية جدآ
مثل مياة الينابيع الساخنة
وإيضآ المياة المعتدلة الي تميل للبروده
مجرد ماتغطس فيها شوي جسمك يتأقلم
لأن جسمك يكون حار فتحس باالبروده مبدأيآ
ثم تتوازن الحرارة عندك
كذلك حرارة التراب
جسمك حار وتجيه حرارة أعلى منه بقليل
لكن شوي تتعادل الحرارة بجسمك ومعد تحس
أنا أكلمكم من تجربة
وبكيفكم انتوا🤗🤗🤗
ليلى في العراق مريقتون[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 52 دقيقة
القرني … هل انت دكتور … ولا هل لديك ابحاث بهذا الشأن
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1474 ] نشر منذ 49 دقيقة
لكل داء دواء إلا الهبالة اعيت من يداويها..
دحينا اش حتقول عنهم الضبان…بشر مهبل..؟
دفن نفسه كنه مندي ويقول حمام رملي 🤣🤣🤣
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30020 ] نشر منذ 49 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه واذا رجعوا البيت تحت المكيف
متكهرب[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 48 دقيقة
هذا تحدي للحريم بعد السماح لهن بالقيادة ومساواتهن بالرجال
ولا تستعجلون لأنكم بكرة بتشوفون الحريم دافنات أجسادهن في الحمم البركانية لإثبات أنهن أشد تحمل من الرجال وهكذا دواليك إلى أن لا يبقى على هذه البسيطة إلا كم نفر لم يهتموا بهذه التحديات لأنهم كانوا مشغولين بتسديد فاتورة الكهرب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30020 ] نشر منذ 43 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الفواتير جننت الناس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 31 دقيقة
لاأشغلتنا ولا شي
رحت اليوم وسددت
ولا طقيت لهم خبر
لكن الي زعلني الضعوف
وبعض جاراتي كبار في السن
من وين يسددون مساكين🤔