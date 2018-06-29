بالفيديو.. رجال يدفنون أجسادهم بالرمال في درجة حرارة 47 مئوية

علي القحطاني(صدى):

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعدد من الرجال يدفنون أجسادهم في الرمال، في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 47 درجة مئوية.

وعلى الرغم من درجة الحرارة العالية إلا أن الفيديو وثق لحظة قيام الرجال بالحمام الرملي في أجواء لطيفة حيث ظهروا وهم يغنون ويقولون الشعر.

وفي السياق ذاته أثار الفيديو دهشة المتابعين؛ حيث اعتبروا القيام بحمام رملي في درجة حرارة مرتفعة يعد أمرًا غير منطقيا.