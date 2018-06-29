بالفيديو.. مُسنة سبعينية تحتفل بعد نجاحها في المرحلة المتوسطة

واشنطن(صدى):

في لقطة طريفة، شهدت كاليفورنيا ، احتفال مسنة ميكسيكية؛ بنجاحها في المرحلة المتوسطة.

وأثارت المسنة صاحبة الـ 78 عامًا دهشت المتابعين، وإعجابهم في الوقت ذاته بإصرارها على مواصلة تعليمها في هذا السن.

وأظهر الفيديو تنظيم أسرة المسنة حفلًا احتفالًا بتخرج جدتهم من المدرسة المتوسطة، حيث ظهرت لجدة وهي ترتدي ثوبًا التخرج الأسود والقبعة الأكاديمية، وسط حضور عائلتها.

وأوضح حفيد السيدة المسنة أنها لم تحصل على الشهادة المتوسطة مسبقًا ؛ لأنها كانت فقيرة جدًا فلم تكن قادرة على الالتحاق بالمدرسة.