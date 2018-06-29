الفيفا .. لا تعديل على قانون اللعب النظيف

وكالات(صدى):

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم, عدم وجود مخططات حاليا لتعديل قانون اللعب النظيف الذي منح اليابان بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 لكأس العالم على حساب السنغال، مشيرا في الوقت نفسه إلى القيام بمراجعة للنظام الذي يطبق للمرة الأولى ، بعد مونديال روسيا .

يذكر أن اليابان والسنغال تساوت في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط لكل منهما والأمر ذاته بالنسبة لفارق الأهداف العامة والخاصة والمواجهة المباشرة (2-2)، إلا أن المنتخب الآسيوي انتزع بطاقة التأهل إلى الدور الـ 16 لحصوله على بطاقات صفراء أقل من نظيره الإفريقي.