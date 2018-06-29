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  3. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب مركبة في السليل
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب مركبة في السليل

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب مركبة في السليل
حمود العنزي(صدى):

شهد طريق الرياض السليل، اليوم الجمعة، حادث انقلاب مركبة ؛ أسفر عن احتراقها.

وفي التفاصيل كانت المركبة تقل عائلة من الجنسية البحرينية؛ حيث أدى الحادث إلى وفاة 5 أشخاص؛ رجل وثلاث نساء وطفل، و تفحمت جثة سيدة والطفل؛ حيث باشرت فرق الهلال الأحمر .

وشهدت مستشفى السليل حالة من الاستنفار بإشراف ومتابعة من مدير المستشفى الدكتور سعد آل وديان وجميع أقسام الجراحة من لحظة تلقيه البلاغ بالحادث.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم ويغفرلهم

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم احسن خاتمتنا زاد موت الفجأة
الله يغفرلهم

[ عدد التعليقات: 49416 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يرحمهم ووالدينا واموات المسلمين الموحدين ,, آمين ,,

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