مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب مركبة في السليل

حمود العنزي(صدى):

شهد طريق الرياض السليل، اليوم الجمعة، حادث انقلاب مركبة ؛ أسفر عن احتراقها.

وفي التفاصيل كانت المركبة تقل عائلة من الجنسية البحرينية؛ حيث أدى الحادث إلى وفاة 5 أشخاص؛ رجل وثلاث نساء وطفل، و تفحمت جثة سيدة والطفل؛ حيث باشرت فرق الهلال الأحمر .

وشهدت مستشفى السليل حالة من الاستنفار بإشراف ومتابعة من مدير المستشفى الدكتور سعد آل وديان وجميع أقسام الجراحة من لحظة تلقيه البلاغ بالحادث.