مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب مركبة في السليل
شهد طريق الرياض السليل، اليوم الجمعة، حادث انقلاب مركبة ؛ أسفر عن احتراقها.
وفي التفاصيل كانت المركبة تقل عائلة من الجنسية البحرينية؛ حيث أدى الحادث إلى وفاة 5 أشخاص؛ رجل وثلاث نساء وطفل، و تفحمت جثة سيدة والطفل؛ حيث باشرت فرق الهلال الأحمر .
وشهدت مستشفى السليل حالة من الاستنفار بإشراف ومتابعة من مدير المستشفى الدكتور سعد آل وديان وجميع أقسام الجراحة من لحظة تلقيه البلاغ بالحادث.
فيصل[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم ويغفرلهم
مليكة[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احسن خاتمتنا زاد موت الفجأة
الله يغفرلهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49416 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمهم ووالدينا واموات المسلمين الموحدين ,, آمين ,,