تقنية حديثة تقضي على معاناة مريض دوالي الساقين

حمود العنزي (صدى):

نجحت مدينة الملك سعود الطبية؛ ممثلة في قسم الأشعة التداخلية والقسطرة، اليوم الجمعة، في إنهاء معاناة مريض ثلاثيني مع دوالي الساقين.

وأكدت ” المدينة ” ، أن المريض كان يعاني من ألم وانتفاخ بالقدم مع الوقوف الطويل، بالإضافة إلى وجود أوردة بارزة ” الدوالي ” ؛ وتم إحالة المريض لقسم الأشعة التداخلية والقسطرة لإجراء الفحوصات اللازمة من تحاليل للدم وأشعة، موضحة بوجود ارتجاع في الوريد الصافن الكبير الأيسر.

وأشارت ” المدينة “، إلى أن الفريق الطبي بقيادة الدكتور ” عبدالمجيد الهزاني ” استشاري الأشعة التداخلية استخدم تقنية حديثة وهي الغراء الطبي ” الفيناسيل ” ؛ والتي تعد العلاج الأسرع والأكثر أمانًا للتخلص من مشاكل دوالي الساقين.

وأضافت ” المدينة”، أنه تم إغلاق الوريد تحت التخدير الموضعي عن طريق فتحة بالجلد لا تتجاوز ٣ ملم، وبدون الجوارب الطبية الضاغطة.

وبيّنت ” المدينة “، أن مرض دوالي الساقين مرض شائع، ويتم علاجه عن طريق القسطرة وبتقنيات مختلفة مثل الجراحة ومن ثم الليزر، وهو السائد، وتدخلت بعض التقنيات مثل ” clarivein ” ، وأخيرًا الـ ” الفيناسيل ” الذي تصل نسبة نجاحه تقريبًا إلى ٩٥٪‏.