ريال مدريد يكشف حقيقة تخفيض الشرط الجزائي لرونالدو

ماجد محمد(صدى):

كشفت إدارة نادي ريال مدريد حقيقة تخفيض قيمة الشرط الجزائي الخاص بكريستيانو رونالدو؛ لتمكين الأندية من الدخول في مفاوضات للحصول على خدماته.

ونفت الإدارة بشكل قاطع أنها خفضت قيمة الشرط الجزائي من مليار يورو إلى 120 مليون يورو.

وكان موقع “ OK Diario ”، زعم أن النادي الملكي سيخفض قيمة الشرط الجزائي لرونالدو، ليصبح 120 مليون يورو ؛ وذلك بعد إعلان الدون عن رغبة في الرحيل عن القلعة البيضاء الأيام الماضية.

وأكد الملكي أنه على من يرغب في ضم رونالدو لصفوفه،دفع قيمة الشرط الجزائي كاملة، أي مليار يورو، وفق ما ذكرت صحيفة “ ماركا ” الإسبانية.